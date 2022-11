Mit Arbeit über Solarzellen erfolgreich gewesen : Schülerin aus Brüggen forscht weiter für „Jugend forscht“

Brüggen/Kreis Viersen Der Wettbewerb „Jugend forscht“ soll 2023 in Präsenz laufen. Dabei: Marla Simon (16), Regionalsiegerin und Dritte beim Landeswettbewerb 2022.

Der „Jugend-forscht“-Wettbewerb 2023 steht vor dem Start. Nach zwei Jahren, in denen die Veran­staltung pandemiebedingt nicht in Präsenz stattfinden konnte, sind alle Beteiligten fest entschlossen, wieder zum seit 1945 gewohnten Format mit öffentlicher Präsentation und Preisverleihungs­zeremonie zurückzukehren, sofern die Regularien dies im Februar 2023 zulassen.

Zumeist seien es vor allem hochaktuelle Fragestellungen, die den Wettbewerb dominieren. „Wir ge­hen davon aus, dass auch in diesem Jahr viele Projekte zu den aktuellen Fragestellungen eingereicht werden. Also zum Beispiel Klimawandel, Re­cycling und Rohstoffkreisläufe, aber gegebenenfalls auch Energie­kosten und dergleichen“, sagt Wim­mer. Auch die Energiewende ist ein Thema, das regelmäßig dabei ist. Dazu hat auch Marla Simon ge­forscht.

Die 16-jährige Brachterin, die die Gesamtschule Brüggen besucht, forscht seit drei Jahren an Photo­voltaikzellen. Sie wurde 2022 Regionalsiegerin und Dritte des Landeswettbewerbs. „Generell gibt es neben den siliziumbasierten Zellen auch die Perowskit-Solarzel­le. Die ist sehr viel einfacher herzustellen und damit viel preis­günstiger, hat aber mit rund 20 Prozent unter Laborbedingungen ei­nen ähnlichen Wirkungsgrad. Das Problem: Sie enthält Blei, und das ist umweltschädlich. Darum habe ich untersucht, ob andere Verfahren wie die Rudorffit oder die Grätzel-Zel­le Alternativen sein könnten“, sagt sie. „Die sind so einfach zu bauen, dass die Grätzel-Zelle sogar von Schülern selbst im Unterricht gebaut werden kann. Ihr Wirkungsgrad ist aber mit 0,01 Prozent sehr gering. Bei der Rudorffit-Zelle bin ich auf 1,7 Prozent gekommen. Laborwerte dafür kenne ich nicht“, schildert sie.

In die­sem Jahr nun will Marla Simon sich von der Photovoltaik auf Batterietechnolo­gie verlegen. Ihr Leben sieht sie in der chemischen For­schung. „Mich begeistert der Ein­blick in die anorganische Chemie, und ich möchte nach meinem Abi 2023 in diese Richtung studieren“, erzählt die 16-Jährige.