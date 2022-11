31.. Okter im Kreis Viersen : Polizei meldet 31 Einsätze an Halloween

Kreis Viersen Fliegende Kürbisse, schlagende Partygäste, Widerstand gegen Polizeibeamte - insgesamt 31 Mal wurde die Polizei in der Halloween-Nacht gerufen.

Der erste Anruf kam gegen 19.30 Uhr aus Nettetal-Lobberich, wo die Anrufer Jugendliche beobachtet hatten, die Unfug treiben sollten. Die eingesetzten Beamten konnten das bei ihrem Eintreffen nicht bestätigen. Um kurz vor 20 Uhr flogen aber die ersten Eier am Maasweg in Viersen, später wurden weitere Eierwürfe an anderen Orten in Viersen bekannt. Böller im Briefkasten meldeten später Anwohner aus Brüggen, in Anrath wurden Kürbisse als Wurfmaterial genutzt.