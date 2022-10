Vorfall in Schwalmtal : Frau in Schwalmtal wegen brennender Pfanne verletzt

Schwalmtal Eine Leichtverletzte ist das Ergebnis eines Wohnungsbrandes an der Lüttelforster Straße, zu dem die Löschzüge Amern und Waldniel am Dienstag gegen 7.37 Uhr alarmiert wurden.

(busch-) Eine Leichtverletzte ist das Ergebnis eines Wohnungsbrandes an der Lüttelforster Straße, zu dem die Löschzüge Amern und Waldniel am Dienstag gegen 7.37 Uhr alarmiert wurden. Alle verfügbaren Kräfte der Wehr wurden alarmiert. In der Küche hatte eine Pfanne gebrannt, es entstand starker Rauch in der Wohnung. Die Bewohnerin löschte die Pfanne und verließ die Wohnung, bevor die Wehr eintraf. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Hospital gebracht. Die Wehrleute kontrollierten mit einer Wärmebildkamera und lüfteten mit einem Hochdrucklüfter. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 20 Kräften und fünf Fahrzeugen rund eine Stunde im Einsatz.