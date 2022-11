Kultur in Schwalmtal : Gebürtiger Schwalmtaler erhält als „Herr Jan“ Kinderliederpreis 2022

Schwalmtal Seine Tochter brachte den gebürtigen Schwalmtaler Jan Sedgwick zum Schreiben von Kinderliedern. 2022 war er als „Herr Jan“ erneut erfolgreich und erhielt den deutschen Kinderliederpreis.

„Du musst nicht mega stark sein oder super schlau, du musst nicht alles können, einfach zusehen reicht doch auch. Du musst nicht perfekt sein, kleine Fehler sind schön.“ So heißt es in dem Lied „Held“ von der neuen CD des Kinderliedermachers Herr Jan. Dahinter steckt Jan Sedgwick, geboren in Schwalmtal. Er hat vor kurzem sein zweites Album „Irgendwie anders“ herausgebracht. Das erste Album erschien 2019.

Geboren 1980, verbrachte er die ersten 20 Jahre am Niederrhein. „Ich bin immer wieder gerne am Niederrhein. Ich liebe diese offene, herzliche Mentalität“, sagt der Musiker. Von 2004 bis 2005 war Sedgwick an der Robert Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Sein Ziel: Musikproduzent zu werden. Schnell merkte er: „Ich möchte mein Leben nicht in Studios verbringen, um Auftragsmusik zu machen.“ Sedgwick wurde stattdessen Erlebnispädagoge, Erzieher und systemischer Familientherapeut. Die Musik ist „meine große Leidenschaft“. Dafür hat er soeben den deutschen Kinderliederpreis erhalten. Seine Tochter, einst Anlass für die Kindermusik, ist jetzt zehn Jahre alt. „Die Themen meiner Songs wachsen mit ihr“, erklärt Sedgwick. „Wo am Anfang noch die Frage, was das Känguru macht, wichtig war, sind es jetzt eher Themen wie ‚Wer bin ich? ‘ oder ‚Wie sehe ich die Welt‘, die im Vordergrund stehen.“