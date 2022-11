Rettungshubschrauber im Einsatz : Linienbus überfährt Frau in Viersen

Foto: Martin Röse 7 Bilder Linienbus überfährt Frau in Viersen

Viersen Bei einem Verkehrsunfall in der Viersener Innenstadt wurde am Mittwochvormittag eine Frau verletzt. Sie war von einem Linienbus überrollt worden. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Spezialklinik. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Petersstraße. Um kurz nach 10.30 Uhr überquerte die über 70-jährige Frau den Willy-Brandt-Ring, dabei wurde sie von einem Linienbus überrollt, der aus der Petersstraße kommend links in den Willy-Brand-Ring abbiegen wollte. Ein Polizist und ein Mitarbeiter des Viersener Ordnungsdienstes, die zufällig vor Ort waren, leisteten bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt Erste Hilfe. Der forderte einen Rettungshubschrauber an, der die Frau ins Duisburger Krankenhaus flog. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich wurde während der Rettungsmaßnahmen weiträumig abgesperrt. Voraussichtlich bleibt die Kreuzung auch am Nachmittag weiter gesperrt: Spezialisten aus Köln sollen die Unfallaufnahme vornehmen.

(mrö)