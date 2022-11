Brüggener unter Alkohol und Drogen : Bei wilder Verfolgungsjagd vier Menschen in Krefeld verletzt

Bei wilder Verfolgungsjagd vier Menschen in Krefeld verletzt

Brüggen/Krefeld Ein 24-jähriger Autofahrer aus Brüggen hat auf seiner Flucht vor der Polizei vier Menschen leicht verletzt und vier Autos beschädigt. Dafür hatte er mehrere Gründe.

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Brüggen hat auf seiner Flucht vor der Polizei vier Menschen leicht verletzt und vier Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie ihn am Dienstag, 1. November, auf der Autobahn 44 kontrollieren. Er ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete über die Ausfahrt Krefeld-Fichtenhain. Als die Polizei ihn in der Nähe der Ausfahrt erneut stellen wollte, trat er erneut Gaspedal und wollte trotz roter Ampel die Kreuzung von Oberschlesienstraße und Anrather Straße zu überqueren. Dabei stieß er mit einem Pkw zusammen; sein Auto wurde danach gegen zwei andere Wagen geschleudert. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen aus und wollten zu Fuß weiter fliehen, doch zwei Beamte stellten sie. Nach ersten Ermittlungen war der 24-Jährige unter Einfluss von Alkohol und Drogen gefahren; außerdem hat er keinen Führerschein. Am Fluchtwagen befanden sich gestohlene Kennzeichen, das Auto selbst hatte der Halter stillgelegt worden. Ob er die Fahrt ohne Führerschein zugelassen und sich damit ebenfalls strafbar gemacht hat, ermittelt die Polizei noch.