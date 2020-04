Corona in Viersen : Autokino in Viersen — Stadt spricht seit Wochen mit Betreibern

An diesem Wochenende nahm ein Autokino in Duisburg seinen Betrieb auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

In die Debatte um ein Autokino für Viersen hat sich nun auch der CDU-Bürgermeisterkandidat Christoph Hopp eingeschaltet. „Wir brauchen Ideen und Angebote gegen das Alleinsein in Viersen, die zu den sinnvollen Einschränkungen passen, mit denen wir derzeit leben müssen“, erklärte er.

Nach Informationen unserer Redaktion scheiterte ein Autokino in Viersen bislang am Platz, nicht an potenziellen Veranstaltern: Rentabel soll ein Autokino für die Betreiber erst ab 200 Fahrzeugen sein. Solch einen Parkplatz aber habe die Stadt Viersen nicht zur Verfügung. Freilich: Springen Sponsoren ein, würde auch eine kleinere Fläche genügen.

Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) erklärte auf Anfrage: „Die Verwaltung steht seit mehreren Wochen im stetigen Austausch mit Interessenten für den Betrieb eines Autokinos. Allerdings wird die Verwaltung niemals Anfragen eines Unternehmens, das mit einer Geschäftsidee an uns herantritt, von sich aus zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen machen.“ Wer sich mit einer Idee an die Stadt wendet, könne darauf vertrauen, dass solche Anfragen vertraulich behandelt werden, so die Bürgermeisterin. „Dort, wo wir es können, unterstützen und fördern wir – unabhängig von einer Auseinandersetzung im politischen Raum.“ Dabei sei jede Hilfe willkommen. Die Stadt habe Verständnis, dass Unternehmen bei der Verwirklichung ihres Anliegens dort zuerst konkret werden, wo die Rahmenbedingungen eine unmittelbare Umsetzung möglich machen, sagte Anemüller. „Zu diesen Rahmenbedingungen gehören beispielsweise sofort verfügbare, tatsächlich geeignete Flächen.“ Unabhängig davon würden die Gespräche fortgeführt, die auch von Seiten der Interessenten darauf gerichtet seien, in Viersen aktiv zu werden. Anemüller: „Dass das aufgrund der in unserer Stadt vorliegenden Voraussetzungen nicht sofort nach außen sichtbare Ergebnisse hat, liegt in der Natur der Sache.“ Einzelheiten der laufenden Gespräche werde die Stadt auch weiterhin nicht kommunizieren.