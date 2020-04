Corona in Viersen : Stadtbibliothek öffnet „so bald wie möglich“

Corona in Viersen

Soll bald wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden: die Albert-Vigoleis-Stadtbibliothek am Rathausmarkt in Viersen. Foto: Martin Röse

Ab diesem Montag dürfen Bibliotheken und Stadtbüchereien wieder für Besucher öffnen – unter strengen Hygiene-Richtlinien. Die Stadtverwaltung arbeite daran, dass die Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek „so bald wie möglich wieder für den Publikumsverkehr“ öffne, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke.

Unverändert bietet die Bücherei aber die Möglichkeit, Bücher und andere Medien online zu reservieren und in der Hauptstelle am Rathausmarkt 1b abzuholen. Ebenso stehen die digitalen Services der Bibliothek rund um die Uhr zur Verfügung. Aktuell hält die Bibliothek zum Ende der regulären Osterferien eine große Auswahl an Schülerhilfen bereit. Die Materialien können jetzt bestellt und abgeholt werden. Dabei sind alle Bereiche von der Grundschule bis zum Abitur abgedeckt.