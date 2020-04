Bürger enttäuscht : Mettmann fehlt Platz fürs Autokino

Mettmann Warum zieht der Kino-Betreiber aus Mettmann sein Autokino in Erkrath auf? Bürger mutmaßen, die Stadt war nicht engagiert genug. Die Verwaltung weist das von sich.

An diesem Wochenende startet der Geschäftsführer des Mettmanner Weltspiegel-Kinos, Thomas Rüttgers, die Vorführungen seines neuen Autokinos in Erkrath. Das nehmen einige Mettmanner bei Facebook mit Bedauern zur Kenntnis: „Schade für Mettmann, toll für Erkrath und den Betreiber des Weltspiegel-Kinos“, schreibt beispielsweise eine Userin, und andere sehen die Verantwortung dafür bei der Stadt: „Das ist doch wieder typisch für die Mettmanner Verwaltung, nur nichts genehmigen. (...) Kein Wunder, dass hier nichts mehr los ist.“

Unsere Redaktion hakte nach: Hat die Stadt versucht, dem Betreiber zu helfen? Diese Frage stellten wir dem Betreiber und der Verwaltung. Wie Thomas Rüttgers berichtet, sei die Stadt Mettmann „sehr interessiert und bemüht“ gewesen, für das Autokino in Mettmann einen Platz zu finden. „Man hat sich kooperativ gezeigt“, sagt Rüttgers. Allerdings habe sich in Mettmann kein geeigneter Standort finden lassen.

Weitere Überlegungen wurden für den Parkplatz am derzeit geschlossenen Restaurant „Road Stop“ an der Marie-Curie-Straße angestellt. „Es stellte sich allerdings heraus, dass der Vorschlag zum Parkplatz am ,Road Stop’ planungsrechtlich nicht umsetzbar ist. Es gibt einen sogenannten „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“, der an dieser Stelle ausdrücklich einen Kinobetrieb untersagt“, heißt es vom städtischen Veranstaltungsmanagement. Eine Ausnahme könne daher nicht erteilt werden. „In der Vergangenheit hat es hierzu bereits zahlreiche Gerichtsverfahren gegeben.“