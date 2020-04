Kino für Viersen : SPD und Julis kritisieren Autokino-Idee

Unter anderem in Kleve (Foto) und in Willich hat in Zeiten der Corona-Krise ein Autokino geöffnet. Foto: Markus van Offern (mvo)

Viersen Der Fraktionsvorsitzende der Viersener SPD hält wenig von dem Vorschlag. Auch vom Vorsitzenden der Jungen Liberalen im Kreis Viersen gibt es Kritik.

Dafür zu sorgen, dass in Viersen ein Autokino eröffnet, ist nicht Aufgabe der Stadtverwaltung – so sieht es zumindest der Fraktionsvorsitzende der Viersener SPD, Manuel García Limia. Damit kritisiert er das Vorgehen der Viersener CDU. Deren Parteivorsitzender Sebastian Achten hatte kürzlich angeregt, auf dem Hermann-Hülser-Platz in Viersen oder am Ransberg in Viersen-Dülken ein Autokino einzurichten, ein entsprechender Antrag sollte bei Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) eingereicht werden. Die Stadt habe derzeit „alle Hände voll“ damit zu tun, die Bürger zu schützen, räumte Achten in seiner Mitteilung ein. „Parallel darf man aber noch ein wenig kreativ sein“, ergänzte er. „Die CDU würde sich freuen, wenn die Bürgermeisterin als erste Wirtschaftsförderin und das Team des Citymanagements unsere Idee aufgriffen.“