Grenzland : NRW-Fördergelder für kleine Gemeinden

Grenzland 238.000 Euro fließen nach Bracht, 253.000 Euro nach Niederkrüchten. Was passiert jetzt mit dem Geld?

Das Dorferneuerungsprogramm geht auch 2020 wieder an den Start. Insgesamt werden in Nordrhein-Westfalen 270 Ideen in 133 Dörfern gefördert. Dazu stehen rund 24,8 Millionen Euro zur Verfügung. In Brüggen-Bracht (Gestaltung Altkevelaerer Straße und Umgestaltung einer Gemeinschaftseinrichtung) und Niederkrüchten (Umgestaltung Gartenstraße/Rathausstraße) sowie in Viersen-Boisheim (Fest- und Bolzplatz) werden drei Maßnahmen mit insgesamt 548.000 Euro gefördert.