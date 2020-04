Serie Fit bleiben (10) : So stärkt man den Rückenstrecker

Mönchengladbach In unserer neuen Serie zeigt Sportbildungswerk-Leiterin Barbara Stand, wie man sich daheim mit einfachen Übungen mit Alltagsgegenständen fit halten kann.

„Das regelmäßige Training unseres Rückenstreckers beugt Rückenschmerzen vor und ist umso wichtiger, je mehr wir über längere Zeit ungünstige Körperpositionen wie zum Beispiel Sitzen in gekrümmter Haltung einnehmen. Ein starker Rückenstrecker richtet die Wirbelsäule auf und entlastet sie. Wir präsentieren eine Übung, die täglich ganz unproblematisch in den Alltag integriert werden kann, selbst für Menschen, die einen Schreibtischarbeitsplatz haben.

Der Oberkörper wird nun so weit nach vorne geneigt, wie es möglich ist, diese Position einzuhalten und dann wieder zurückgeführt. Nach vier Wiederholungen halten wir in der vorgeneigten Position an und scheren unsere immer noch gestreckten Arme acht- bis 16-mal, bevor wir wieder zurück in die Ausgangsposition gehen. Bitte immer gleichmäßig weiteratmen. Nach einer kurzen Lockerung wiederholen wir die Übung zwei- bis fünfmal.