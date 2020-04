Erkrath : Osterlicht abholen und Autokino-Gottesdienst

Katholischer Gottesdienst im Autokino auf dem Parkplatz der Messe Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Schoon

(hup) Am Ostermorgen wurde die Osterkerze im Gemeindehaus Sandheide zum ersten Mal angezündet. Sie brennt nun bei allen Gottesdiensten und ist ein Zeichen für das neue Leben, das den Menschen von Jesus Christus geschenkt wird.

Das Osterlicht wird bei Taufen an die getauften Kinder mit der Taufkerze weitergegeben. Nun kann in der Zeit der Coronakrise sich jeder das Osterlicht als ein Zeichen der Hoffnung nach Hause holen.

Am Samstagabend läutet am Gemeindehaus Sandheide wie jetzt immer um 19 Uhr die Glocke und dann steht die brennende Osterkerze für eine halbe Stunde vor dem Haus. Alle sind eingeladen mit einer Kerze, am besten in einem Glas vor Wind geschützt, zu kommen und sich das Osterlicht in das eigene Zuhause zu holen. „Wenn wir Licht teilen, wird es für alle heller, wenn wir Hoffnung teilen, wird die Hoffnung für alle größer“, unterstreicht Pfarrer Lutz Martini.

Am Sonntag gibt es dann ein weiteres Angebot der Kirchengemeinde, einen Gottesdienst im Hochdahler Autokino am Neanderbad. Als der Betreiber des Weltspiegelkinos in Mettmann, Thomas Rüttgers, von Lutz Martini, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Hochdahl, gefragt wurde, ob in seinem neuen Autokino neben dem Neanderbad am Sonntagmorgen ein Gottesdienst gefeiert werden kann, sagte er spontan Ja. Nun wird am kommenden Sonntag um 11 Uhr im Autokino ein Gottesdienst stattfinden, Einlass ab 10 Uhr.

In Zeiten der Coronapandemie eine Chance, die auch in anderen Autokinos schon ergriffen wurde. Thema des Gottesdienstes ist „Hoffnung“.Wer zum Gottesdienst mit seinem Auto kommen will, meldet sich per Mail unter Angabe des Autokennzeichens an die Adresse lutz.martini@ekir.de an. Anmeldeschluss ist Samstagmittag,12 Uhr.