Kultur in Dormagen : Geld fehlt - Autokino kann noch nicht starten

Dormagen Die Pläne, zeitnah mit einem Autokino auf dem Schützenplatz an der Walhovener Straße zu starten, lassen sich nicht verwirklichen. Zumindest vorerst nicht.

Als das Vorhaben in der vergangenen Woche bekannt wurde, gab es in Dormagen viel Zustimmung. In der „kinolosen“ Stadt ein Autokino zu initiieren, um den Dormagenern in der Corona-Krise ein kulturelles Angebot zu machen – diese Idee erhielt viel Beifall. „Die wesentlichen Faktoren sind auch geklärt“, sagt Schenk: Die Stadt hat die Genehmigung für den Austragungsort auf dem Schützenplatz erteilt, die Technik steht parat und auch ein gutes Filmprogramm. Um Letzteres kümmert sich Verena-Aimée Oefler, Filmexpertin aus Zons. Sie spielt bereits bei den Zonser Kinonächten auf der Freilichtbühne eine entscheidende Rolle.