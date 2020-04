Kultur in Dormagen : Zonser Theaterfreunde in der Corona-Zwangspause

Zonser Theaterfreunde in der Corona-Zwangspause

Kultur in Dormagen

So nah wie Anfang März kommt sich das Mundarttheater der Kultur- und Heimatfreunde Zons jetzt nicht mehr. Foto: A. Tinter. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Zons Es war alles bestens vorbereitet. Schon seit Monaten hatte die Theatergruppe der Kultur- und Heimatfreunde Zons auf die sechs Aufführungen hingearbeitet, die ab nächste Woche Mittwoch über die Bühne der Nordhalle im Kreiskulturzentrum gehen sollten.

Aber auch wenn die Arbeit am Stück „Kreuzfahrt im Schweinestall“ zurzeit ruhen muss, freuen sich die Darsteller schon jetzt auf die Aufführungen 2021. „Sie wurden ja nicht komplett abgesagt, sondern nur um ein Jahr verschoben“, betonte Hans Uhr. Den Ersatztermin haben die Kultur- und Heimatfreunde Zons bereits mit dem Internationalen Mundartarchiv Ludwig Soumagne, dem Partner für die Mundarttheater-Aufführungen, abgestimmt: 21. bis 26. April 2021 in der Nordhalle. Das teilte nun der Vorstand um Karl Kress den Mitgliedern mit. Die bereits zahlreich gekauften Eintrittskarten bleiben gültig. „Wir hoffen, dass Ihr mit der Übertragung einverstanden seid. Selbstverständlich bleibt alternativ Euer Erstattungsanspruch bestehen, bei einer gewünschten Rückabwicklung erhaltet Ihr das Geld zurück“, so der Vorstand. Mehr dazu im Sommer.