Corona aktuell : Zahl der aktuell Erkrankten geht zurück

Intensivbett im Klinikum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Derzeit (Stand Donnerstagmorgen) sind laut NRW-Gesundheitsministerium noch 51 Leverkusener an Covid 19 erkrankt, das sind acht weniger als am Vortag. 117 Infizierte sind inzwischen genesen, drei Menschen starben an den Folgen der Infektion.

Im Klinikum werden derzeit noch sechs Patienten behandelt, vier davon kommen aus Leverkusen.

Halbmarathon Der für 21. Juni geplante EVL-Halbmarathon fällt aus. Er wird auf den 13. Juni 2021 verschoben. Hintergrund ist das von der Bundesregierung beschlossene Veranstaltungsverbot bis 31. August.

Steuer „Wer durch die Corona-Situation Mietausfälle hat und so in finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann eine Herabsetzung der Vorauszahlungen für die Einkommensteuer beantragen“, informiert Konrad Adenauer, Präsident von Haus & Grund Rheinland Westfalen. „Außerdem besteht die Möglichkeit einer zinslosen Stundung der Einkommensteuer. Anträge können bis zum 31. Dezember 2020 gestellt werden.“ Für beides genüge ein formloser schriftlicher Antrag, die Finanzverwaltung NRW hat einen einfachen Vordruck dafür bereitgestellt. „Steuerzahler können in der aktuellen Situation außerdem eine Verlängerung von Fristen beantragen“, ergänzt Erik Uwe Amaya. Verbandsdirektor von Haus & Grund Rheinland Westfalen.

Masken Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen wird bis auf weiteres jedem dringend empfohlen. Dazu sagt die Verbraucherzentrale: „Einfache Textilmasken, die Mund und Nase bedecken, halten zwar keine Viren zu hundert Prozent ab. Aber sie helfen die Verbreitung der Viren im Nahbereich zu stoppen. Maskenträger können auf diese Weise andere Menschen vor einer Tröpfcheninfektion schützen, falls sie das Corona-Virus in sich tragen.“ Und: „Der wichtigste Schutz besteht jedoch nach wie vor darin, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten, das Niesen und Husten in die Armbeuge sowie gründliches Händewaschen nach jeder Berührung von Flächen und Gegenständen außerhalb der eigenen vier Wände nicht zu vergessen“. Die Verbraucherzentrale warnt davor, sich durch das Tragen einer Behelfsmaske in falscher Sicherheit zu wiegen.

(bu)