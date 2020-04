Pandemie-Statusbericht aus Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet fünf weitere Corona-Tote

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiterhin im einstelligen Bereich. Doch am Mittwochnachmittag wurden dem Gesundheitsamt fünf Menschen gemeldet, die mit dem Virus infiziert waren und in einem Krankenhaus gestorben sind.

Vier Männer der Jahrgänge 1935, 1936, 1938 und 1946 sind laut Gesundheitsamt an der neuartigen Infektionskrankheit gestorben, die fünfte Person (Jahrgang 1977) trug das Virus ins sich, erlag aber einem anderen Leiden. Wie die Stadt an Nachfrage mitteilte, starben die fünf Männer nicht alle an einem Tag. Sie seien dem Gesundheitsamt aber erst am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Mönchengladbach auf 22 (an Covid-19 verstorben: 19, mit Covid-19 verstorben: 3).