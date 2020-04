Corona-Krise in Dormagen : Das Raphaelshaus-Leben in der Corona-Krise

Dormagen Logistik-Meisterleistung: 240 Kinder und Jugendliche aus den Wohngruppen werden betreut und nutzen das Gelände in Absprache.

Während das Kontaktverbot wegen des Coronavirus grundsätzlich gilt, gibt es auch Ausnahmen: So können die sieben bis zehn Kinder und Jugendlichen, die in elf Wohngruppen im Jugendhilfezentrum Raphaelshaus leben, nicht einfach ohne Betreuung bleiben. „Da gilt eine Wohngruppe wie eine Familie“, erläutert Direktor Marco Gillrath. Jedoch gab es wütende Bemerkungen und böse Blicke einiger Dormagener, die sich über das vermeintliche Brechen der Kontakt-Regelung aufregten. So berichtet Melina aus der Helen-Keller-Gruppe über Bemerkungen während des gemeinsamen Joggings: „,Geht zurück in euer Haus!’ und ,Haltet zwei Meter Abstand! – so wurde es uns von fremden Menschen zugerufen. Dabei leben wir doch ähnlich einer Familie zusammen in einem Haushalt.“ Daher laufen die Mädchen nun im kleinen Garten ihres Wohnhauses. Osterfahrt, Ausflüge und Treffen sind nun ausgefallen und beschränkt, aber Melina sagt: „Ich hoffe, dass das Leben hier in Dormagen so wird wie vor der Krise. Mit den Mädchen hoffe ich: Die Wärme kommt, Corona geht.“