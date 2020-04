Lockdown in Remscheid : Ein Sommer ohne Sommerfeste

Lockdown in Remscheid

Remscheid Großveranstaltungen stehen vor dem Aus. Die Lenneper Karnevalsgesellschaft will das Weinfest in den September verschieben. Die Stadt plant Autokino.

Inna Safenreider, Mitarbeiterin beim Stadtmarketing, hat lange mit den Veranstaltern auf dem Schützenplatz verhandeln müssen, so sehr knubbelten sich in diesem Jahr dort die Veranstaltungen. Nun ist ihr ganzer Plan Makulatur.

Die Liste der erzwungen Absagen in Remscheid ist lang: Kein Park-Food-Festival, kein Open-Air-Konzert, kein Remscheider Sommer, keine Trödelmärkte, keine Stadtteilkonzerte und kein Lion Town Festival in Honsberg. Der Sommer in Lennep findet ohne Bühnenprogramm statt, das Weinfest ist abgesagt und eine Kirmes auf dem Schützenplatz sowie den zweiten Remscheider Firmenlauf wird es auch nicht geben. Jedenfalls nicht nach aktuellem Stand der politischen Ankündigungen. Die besagen, dass Großveranstaltungen mit 1000 Besuchern sind bis zum 31. August untersagt sind.