Politik kann in Dormagen tagen : Landtag macht Sitzungen möglich

Dormagen Stadtrat oder Hauptausschuss: Beides ist in der Corona-Krise möglich.

In dem seit Wochen zwischen den vier Fraktionen CDU, Zentrum, Grüne und FDP auf der einen sowie Bürgermeister Erik Lierenfeld und SPD auf der anderen Seite offen ausgetragenen Streit um die Ansetzung von Ratssitzungen herrscht seit Dienstag mehr Klarheit. In dritter Lesung hat der Landtag nun mit großer Mehrheit das Epedemie-Gesetz verabschiedet und damit auch eine Änderung in der Gemeindeordnung. Auf Antrag von CDU, SPD, FDP und Grünen wurde im Land beschlossen: Während einer „epedemischen Lage von landesweiter Tragweite kann der Stadtrat Themen an den Hauptausschuss delegieren“.

Bürgermeister Erik Lierenfeld: „Jetzt herrscht Klarheit.“. Foto: Carina Wernig

Das bedeutet Folgendes: Politische Themen, die wichtig, aber nicht dringlich zu behandeln sind, können in dem mit deutlich weniger Personen besetzten Hauptausschuss diskutiert und entschieden werden. Genau dahin zielte der Vorstoß der vier Dormagener Fraktionen in den vergangenen Wochen. Bürgermeister Erik Lierenfeld lehnte die Ansetzung von Ratssitzungen unter anderem mit Verweis auf die Gefährdung durch das Coronavirus ab. Gleichwohl begrüßte er die Entscheidung des Landtags: „Es ist gut, dass es in diesem Punkt jetzt Rechtssicherheit gibt. Ich sage seit Wochen, dass es unverantwortlich wäre, in einer epidemischen Lage eine Ratssitzung abzuhalten. Diese Haltung ist jetzt vom Gesetzgeber bestätigt worden. Dass der Hauptausschuss zuständig sein soll, ist pragmatisch und praktikabel. Für die Dringlichkeitsentscheidungen, die es ja weiterhin geben soll, gilt dasselbe.“

Fraktionschef Kai Weber: „Transparenz und Diskussion.“. Foto: Berns, Lothar (lber)