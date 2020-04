Trabrennsport will ab Mai weitermachen : Geister-Renntage sind der Notplan gegen Corona

Am 21. Mai soll es wieder Rennen an der Niersbrücke geben. Foto: Fotoagentur Sabine Sexauer/Sabine Sexauer

Mönchengladbach Ab dem 21. Mai soll es auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke wieder Rennen geben, um durch Wett-Erträge Einnahmen zu haben.

Politik in Neukirchen-Vluyn : SPD-Fraktion fordert in Corona-Krise Hilfsfonds

„Lediglich notwendigen Funktionären, den am Renntag engagierten Trainern, Fahrern und Pflegern sowie den renntechnischen Dienstleistern wird der Zutritt zur Bahn ermöglicht. Besitzer, Wettkunden und Besucher erhalten keinen Zutritt zur Bahn. Die Veranstalter erstellen aktuell ein mit dem Galopprennsport abgestimmtes Veranstaltungs- und Hygienekonzept. Es ist davon auszugehen, dass alle Personen auf dem Rennbahngelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen und auf das Distanzgebot zu achten ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.

So wie für den Profi-Fußball die Fernsehgelder existenziell sind, sind für den Pferderennsport die Wetteinnahmen überlebenswichtig, diesbezüglich gibt es auch einen Schulterschluss mit den Galoppern. „Die Abhaltung von Rennen ohne Bahnbesucher ist für die Rennveranstalter ein wirtschaftliches Risiko. Alle Rennveranstalter sehen sich aber in der Verantwortung gegenüber Aktiven, Besitzern und Züchtern, in dieser für alle schwierigen Zeit ein entsprechendes Angebot an Leistungsprüfungen zu unterbreiten“, heißt es. Die Wettanbieter wollen dann auf Provisionen verzichten, die dann den Rennvereinen zu Gute kommen.