Wirtschaft im Kreis Viersen : Ausbildung: Mehr Stellen als Bewerber

Kreis Viersen Die Arbeitsagentur zeichnete das Ausbildungsengagement von Haus Greefsgarten in Viersen aus. Das Seniorenheim will mehr Azubis einstellen.

Einen starken Partner am Ausbildungsmarkt hat die Arbeitsagentur in dem Viersener Seniorenheimbetreiber Haus Greefsgarten ausgemacht. Rademacher-Bensing zeichnete die Einrichtung mit dem „Ausbildungszertifikat für hervorragendes Engagement im Ausbildungsbereich“ aus. „Das langjährige Ausbildungsengagement des Hauses Greefsgarten ist beispielhaft“, lobte die Chefin der Arbeitsagentur. „Zahlreiche junge Menschen haben hier eine stabile Basis für ihr Berufsleben erhalten.“ Martin Stoof, Chef der Unternehmensgruppe, verwies auf die Aufstiegschancen in der Pflege – und ist selbst ein gutes Beispiel: Er machte in den 1980er-Jahren eine Ausbildung zum Altenhelfer, qualifizierte sich weiter und führt heute ein Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Das starke Engagement in der Ausbildung sei freilich auch der Not geschuldet, Pflegekräfte zu finden. „Der Markt ist nahezu leer gefegt, also bilden wir selbst unsere Mitarbeiter aus.“ Zwölf Ausbildungsplätze bietet das Unternehmen, im kommenden Jahr wird auf 16 aufgestockt, soll insbesondere die neue Berufsausbildung zur Pflegefachassistenz Quereinsteiger locken.