Engagement in Brüggen : Mit dem Lastenrad für einen guten Zweck unterwegs

Brüggen Um Geld für Lastenfahrräder für Burundi zu sammeln, unternahm Friedhelm Leven eine ganz besondere Aktion im ehemaligen Brachter Depot.

Friedhelm Leven kennen viele als Unterstützer des Vereins Burundi-Hilfe. Vielen ist er auch bereits aufgefallen, wenn er in die Pedale seines „Burundi-Lastenrad“ tritt und damit in der Gemeinde unterwegs ist. „Fahrräder sind in Burundi ein wichtiges Transport- und Verkehrsmittel. Und leider für die Landbevölkerung kaum bezahlbar.“, sagt Leven. Aus diesem Grund sammelt der Düsseldorfer Markus Reimann, der aktuell die Strecke der Spanien-Rundfahrt „Vuelta 2021“ absolviert, Geld für Fahrräder in Burundi.