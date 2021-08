Vorfall in Schwalmtal-Amern : Frau nach Sturz im Kleinbus schwer verletzt

Die verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Hospital gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Bei einem eher ungewöhnlichen Unfall ist am Dienstagmorgen eine 58-jährige Frau schwer verletzt worden. Sie war Begleiterin in einem Kleinbus, in dem mehrere Kinder saßen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag gegen 8.10 Uhr ist eine 58-Jährige bei einem Unfall auf der Straße „Vogelsrath“ in Schwalmtal-Amern schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Die Frau war Begleiterin in einem Kleinbus, der mehrere Kinder aus Viersen transportierte. Als der Fahrer (61) wegen des Verkehrs bremsen musste, hatte sich die Frau im Durchgang des Busses aufgehalten, weil sie nach einem Kind schauen wollte. Die 58-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krefelder Krankenhaus.

(busch-)