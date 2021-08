Tierischer Einsatz in Brüggen : Wie Cowboys - Polizisten fangen Pferde auf der Straße ein

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei im Kreis Viersen am Montag: In Brüggen waren Pferde von ihrer Koppel ausgebüxt. Foto: Polizei

Brüggen Am Deichweg in Brüggen sind am Montagmorgen einige Pferde ausgebüxt. Sie verließten ihre heimische Koppel. Ein Einsatz für die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Manch Anwohner und Autofahrer am Deichweg in Brüggen staunte am Montagmorgen und konnte sich wie in der Prärie fühlen: Einige Pferde hatten ihre angestammte Weide am Deichweg verlasen und erkundeten jetzt auf eigenen Hufen die umliegenden Wege und Straßen.

„Wir wurden um 7.07 Uhr alarmiert, um Hilfe zu leisten“, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Die Pferde nutzten die ungewohnte Freiheit, waren zügig unterwegs und ließen sich mal an der Roermonder Straße blicken, dann wurden sie auch an der Oebeler Heide gesehen und sogar auf der Swalmener Straße.

Einige Freiwillige vor Ort halfen den Polizisten dabei, die ausgebüxten Tiere wieder einzufangen, verletzt wurde niemand. Die Halterin der Pferde konnte inzwischen ebenfalls benachrichtigt werden. Im Bereich der Roermonder Straße war der morgendliche Ausflug dann beendet; die Tiere wurden gesichert. Die Halterin konnte gegen 8.20 Uhr ihre Pferde wieder wohlbehalten in Empfang nehmen.

Damit war auch für die Polizei der ungewohnte tierische Einsatz erfolgreich erledigt. Ungeklärt blieb auch am Dienstag, wie es den Pferden überhaupt gelingen konnte, plötzlich ihre heimische Koppel zu verlassen und anderen als den gewohnten Boden unter den Hufen zu spüren.

Einsätze rund ums Tier kommen für Retter wie Polizei und Feuerwehr immer wieder vor: Im Juni hatte der Löschzug Bracht der Freiwilligem Feuerwehr sechs durstige Kühe in Brüggen-Bracht versorgt; ihr Besitzer kümmerte sich um eine andere tragende Kuh. Mit einem Tanklöschfahrzeug sorgte die Wehr für Nachschub.

(busch-)