Corona-Pandemie : Inzidenz-Wert sinkt im Kreis Viersen leicht auf 106

Kreis Viersen Die Zahl der aktuell Infizierten steigt auf 500. Erneut gab es Neuinfektionen an Schulen und einer Kita. Und: Im Kreis Viersen sind nur noch drei Intensivbetten frei.

Die Zahl der Infizierten im Kreis Viersen ist am Dienstag von 493 auf 500 gestiegen. Das Kreisgesundheitsamt registrierte 31 neue Infektionen – davon sechs an Schulen und einer Kita. Zwei Neuinfektionen gab es an der Realschule in Nettetal und eine an der Gesamtschule Nettetal. Betroffen sind auch die Gesamtschule in Kempen (zwei Neuinfektionen) und die Kita Wiesenzauber in Tönisvorst (eine Neuinfektion). 747 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sank laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts von 108 auf 106 (NRW: 125).