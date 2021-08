Vorfall in Schwamltal-Waldniel : Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin

Schwalmtal Laut Polizei hat eine Autofahrerin aus Brüggen bei einem Unfall am Montag eine Radfahrerin übersehen. Beide waren in Schwalmtal-Waldniel unterwegs.

Leichte Verletzungen hat sich eine Pedelecfahrerin (62) am Montag bei einem Unfall in Schwalmtal-Waldniel zugezogen. Laut Polizei war die Radlerin aus Schwalmtal gegen 15.45 Uhr im Kreisverkehr an der Straße „Nordtangente“ unterwegs; sie wurde von einer Autofahrerin aus Brüggen übersehen, als sie auf der Amerner Straße von Waldniel aus in den Kreisverkehr fuhr.