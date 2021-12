Kreis Viersen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind möglich. Das Angebot gilt für Personen ab zwölf Jahren. Eine vorherige Terminbuchung ist notwendig.

Das Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken bietet an Heiligabend und Silvester jeweils von 8 bis 12 Uhr Impftermine für Personen ab zwölf Jahre an. Eine vorherige Terminbuchung ist notwendig - über den Link: