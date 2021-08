Brüggen : Bild aus den USA für CD-Cover von David Koebele

Mona Oates überreichte Cellist David Koebele das Orginal, das auf seinem CD-Cover veröffentlicht wurde. Foto: bigi Foto: bigi

Brüggen Zu David Koebeles jüngster CD gehört ein Cover, das eine Geschichte erzählt: Es ist die Story einer künstlerischen Freundschaft mit der gebürtigen Brüggenerin Mona Oates.

David Koebele (36) ist in der Region bekannt als Organisator des Sinfonischen Rock-Orchesters, einem Workshop für Orchester-Instrumentalisten. Im Oktober 2019 brachte der Cellist sein Album „Memories“ auf den Markt. Für das Cover schuf die gebürtige Brüggenerin Mona Oates (34) ein Gemälde. Die Künstlerin lebt mit ihrer Familie inzwischen in den USA; nun brachte sie das Bild nach Brüggen.

Im Brachter Café Bürgermeisteramt überreichte Mona Oates das Bild an David Koebele. Die Malerin besuchte in Brüggen ihre Eltern, die sie wegen der Corona-Pandemie lange nicht gesehen hat. Oates und Koebele kennen sich seit Jahren, hielten über die sozialen Medien Kontakt. „David hatte die Musik mit mir geteilt, und ich habe sie auf mich wirken lassen. Daraus ist eine Reise entstanden, eine Art Weg, der sich in die Zukunft entwickelt“, beschreibt Mona Oates. In der Mitte des Bildes leuchte eine Zarge des Cellos als Linie, die den Weg kreuzt. Steinige Wegelemente erinnern an Blüten und einen Bassschlüssel. „Wenn man das Cover der CD öffnet, sieht man einen Teil des Bildes. Das ganze Bild kennt noch niemand, das ist wirklich ein besonderer Moment“, sagt der Cellist, der seine CD „so schön wie möglich“ gestalten wollte.

Wie Mona Oates kreiert: „Ich arbeite mit Öl und 24-Karat-Blattgold auf Holz. Es ist ein alter europäischer Stil. Es beginnt schwarz-weiß mit einer Unterschicht. Das Bild hat etwa 40 Schichten“, schildert sie. So viele Schichten seien nötig, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. „Das ist ja wie bei meinen Stücken für die CD, die so viele einzelne Spuren haben“, sagt Koebele erstaunt. Im August 2019 begann Oates mit dem Bild, arbeitete daran an Abenden und am Wochenende; im Januar 2020 war es fertig. Oates bezeichnet ihre Werke als „neue Erfahrung der Realität“.

Mona Oates ging mit 17 nach Singapur, um dort ihr Abitur zu machen. Sie studierte Kunst in England, lernte dort ihren Mann kennen. Ende 2010 zog sie zu ihm in seine Heimat - nach Amerika. „Lernen macht Spaß“, sagte sie. So lernte sie „etwas Psychologie, etwas Ingenieurswesen“. Nun freut sie sich, dass ihre Eltern endlich ihr Enkelkind kennenlernen können, das im Frühjahr 2020 geboren wurde.