Überwältigende Hilfsbereitschaft in Schwalmtal : Amerner spenden palettenweise Hilfsgüter für Ukrainer

Schwalmtal Spontan entschloss sich Hans Heynen von der Amerner Firma Autex, sich an einer Hilfsaktion für geflüchtete Ukrainer zu beteiligen. Mit einer derart großen Resonanz hat er nicht gerechnet.

Hans Heinen, Chef der Firma Autex in Schwalmtal-Amern, hat sich an einem Hilfsprojekt für die Ukraine beteiligt. Dazu nutzte er Kontakte zur Firma Eurowater in Köln, die weltweit Wasseraufbereitungsanlagen baut. Eurowater hat auch ein Werk in Warschau, Filialen in der Ukraine wurden wegen des Krieges geschlossen. Spenden sind am Freitag von Köln direkt in das Warschauer Eurowater-Werk gebracht und von dort sofort an Kriegsflüchtlinge verteilt worden.