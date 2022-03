Heimtiere aus der Ukraine : Gefahr von Tollwut im Kreis Viersen vermeiden

Kreis Viersen Eine Schutzmaßnahme: Haustiere aus der Ukraine müssen beim Kreis Viersen gemeldet werden. So kann geprüft werden, ob die Tiere geimpft werden müssen. Der Kontakt zu hier lebenden Tieren soll zunächst vermieden werden.

Schutzsuchende Menschen aus der Ukraine erreichen in diesen Tagen auch den Kreis Viersen . Oftmals werden die Geflüchteten von ihren Haustieren – dazu zählen Hunde, Katzen und Frettchen – begleitet. Für die Einreise von Haustieren in die Europäische Union müssen europaweit einheitliche Vorgaben beachtet. Dies ist vor allem wichtig, um die hier lebenden Tiere vor einer Verbreitung von Tierseuchen wie beispielsweise der Tollwut zu schützen. Die EU-Kommission hat aufgrund der aktuellen Situation entschieden, dass für die Einreise von Heimtieren in die Europäische Union keine Genehmigung vorab notwendig ist. Das teilt der Kreis Viersen mit.

Die Tiere können teilweise in Tierpensionen oder Pflegestellen im Kreis Viersen untergebracht werden, wenn diese nicht in eine Sammelunterkunft mitgenommen werden können. Für Informationen steht das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kreises Viersen unter Ruf 02162 39-1309 oder per E-Mail an veterinaeramt@kreis-viersen.de zur Verfügung.