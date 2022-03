Feuerwehr Kleve : Ausrüstung für Feuerwehr in der Ukraine gespendet

Ausrüstung für Feuerwehr in der Ukraine gespendet

In der Halle werden die Spenden sortiert. Foto: Feuerwehr

Kleve 14 Paletten mit Material für die Feuerwehren in der Ukraine aus Kleve mit Schutzkleidung für 180 Leute, mit Stromerzeugern und einer Tragkraftspritze.

Die Feuerwehr Kleve schickte jetzt auf mehreren Wegen Spendengüter in die Ukraine: Stadtbrandinspektor Jürgen Buil vom Löschzug Kleve reagierte auf einen Aufruf der Feuerwehr Polen Die Polen hatten um dringend benötigte Feuerwehrausrüstung gebeten und organisierten zentral die Weiterleitung der Spenden in die Ukraine – unter anderem in Abstimmung mit den Ukrainischen Katastrophenschutzbehörden.