Wald in Viersen : Vier neue Wanderungen um den Süchtelner Erbenbusch

Markierungen auf Bäumen weisen auf bis heute erkennbare Teile des rund 900 Jahre alten Walls um den Erbenbusch hin. Foto: Nadine Fischer

Süchteln Der Verein für Heimatpflege Viersen bietet im März Wanderungen zum historischen Wall rund um den Wald in Süchteln an. Gerade im Frühjahr lassen sich die Wallstrukturen gut erkennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rund 900 Jahre alt ist der Wall um den Süchtelner Erbenbusch, nur einige wenige Kilometer sind bis heute erhalten. Wie bereits im vergangenen Sommer, bietet der Verein für Heimatpflege Viersen in Anlehnung an dessen 2021 herausgegebenes Buch über den Erbenbusch wieder Wanderungen zu den noch sichtbaren Teilstücken an. Für März sind vier Termine geplant. „Bei den Frühjahrswanderungen lassen sich markante Wallstrukturen leichter erkennen, bevor das Laub wieder sprießt“, sagt der Vereinsvorsitzende Albert Pauly.

Wanderung 1 Sie führt zum südlichen Bereich des Erbenbusches mit den teilweise noch gut erhaltenen Wallstücken um das Wildgehege auf den Süchtelner Höhen. Auf rund zwei Kilometern – der Heimatverein weist auf „deutliche Höhenunterschiede“ auf der Strecke hin – erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das Bodendenkmal. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem ehemaligen Kletterwald auf den Süchtelner Höhen. Termin: Mittwoch, 16. März, 17 Uhr.

Wanderung 2 Die Teilnehmer wandern nach Schmansend, am Boisheimer Weg. Die Gruppenleitung zeigt ihnen auf rund 2,5 Kilometern außer dem Wall um den Erbenbusch auch eine Landwehr, zahlreiche Bodenrelikte des letzten Weltkrieges sowie Zeugnisse der historischen Süchtelner Waldbewirtschaftung mit Stock- und Kopfbuchen. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Kreiskrieger-Denkmal an der Lobbericher Straße. Termin: Samstag, 19. März, 14 Uhr.

Wanderung 3 Sie ist rund zwei Kilometer lang und führt zum sogenannten Heiligenberg mit der Irmgardis-Kapelle und den bisher kaum bekannten Teilstücken des Walles am Ostrand des Erbenbusches. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Bezirkssportanlage Hindenburgstraße. Termin: Mittwoch, 23. März, 17 Uhr.

Wanderung 4 Diesmal erkunden die Teilnehmer den Erbenbusch ganz im Norden, bei Dornbusch. Der Wall in markanter Ausprägung, Panzergräben, Stock- und Kopfbuchen sind dort auf etwa zwei Kilometern in rund zwei Stunden zu entdecken. Treffpunkt ist der Parkplatz am Restaurant „Haus Berger“ (hinter dem Haus) in Dornbusch am Mühlenheuweg. Termin: Samstag, 26. März, 14 Uhr.

Die Teilnehmerzahl je Wanderung ist auf höchstens 15 Personen begrenzt, unterwegs besteht keine Maskenpflicht. Anmeldungen nimmt Ursula Kramer vom Heimatverein unter Telefon 02162 7990 und per E-Mail an ursula.kr@web.de entgegen.

(naf)