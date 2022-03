Skulptur in Viersen : Kunstaktion auf der Baustelle

Ein Kran als Ausstellungsort: 150 Arbeitsstunden steckte Künstlerin Justyna Janetzek in ihre Skulptur „Out of a clear sky“. Foto: Justyna Janetzek

Viersen Zig Baustellen gibt es derzeit in Viersens Innenstadt, hat die Viersener Bildhauerin Justyna Janetzek festgestellt. Warum nicht einfach mal die Baustelle beziehungsweise den Kran als ungewöhnlichen Ausstellungsort nutzen, fragte sich die Künstlerin.

Gedacht, getan: Dort, wo vielleicht mal eine Kreissäge oder ein Mörtelmischer am Kran hoch über der Baustelle Am Rintger schwebt, hing am Montagvormittag ein grau-weißes, in sich verdrehtes Gebilde, eine Mischung aus Leiterversatzstücken und offenem Volumen aus Vierkantstahl über einem Rohbau. Sanft drehte es sich wie eine Zeichnung im Wind, verwandelte sich sekündlich, wurde vom eingeknickten Objekt zur aufrechten Figur.

„Man muss mit den Arbeiten aus dem Atelier hinaus, die Kunst gehört nach draußen“, sagt die in Viersen lebende Bildhauerin Justyna Janetzek. Vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie, in der Ausstellungen in Museen und Galerien vielfach abgesagt wurden. In Viersen wurde Janetzek bekannt als Kunstgeneratorstipendiatin, eine große Arbeit steht im Park hinter dem Kreishaus.

Im vergangenen Jahr legte die Kulturabteilung der Stadt Viersen eine Förderung von je 1000 Euro für Künstler der Freien Szene auf. Janetzek bewarb sich und bekam den Zuschlag. 150 Arbeitsstunden steckte sie in den letzten Wochen in ihre etwa fünf Meter lange Skulptur „Out of a clear sky“, am Montag war sie wenige Stunden zu sehen. „Kein Problem, bringen Sie die her“ – hatte der für die Baustelle zuständige Willicher Bauunternehmer Heinrich Siebes auf ihre Anfrage, ob er bereit wäre, die Skulptur an seinen Kran zu hängen, geantwortet.