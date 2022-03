Das Geldinstitut arbeitet mit dem St. Josef Krankenhaus in Moers zusammen : Volksbank gibt Geld für Medikamente, die Ukrainern helfen sollen

Solidarität mit der Ukraine (v.l.): Ralf H. Nennhaus (Geschäftsführer St. Josef Krankenhaus), Wolfgang van Bebber (Aufsichtsratsvorsitzender), Assistenzärztin Darya Geiger und Guido Lohmann (Volksbank-Chef). Foto: Bettina Engel-Albustin | Fotoage

Alpen/Moers Die Volksbank Niederrhein sammelt Spenden, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Dafür arbeitet sie mit dem St.-Josef-Krankenhaus in Moers zusammen. Die Volksbank spendete die ersten 20.000 Euro, um den Transport von Medikamenten, Infusionen, Antibiotika und Verbandsmaterial in die Ukraine sicherzustellen.

Ralf H. Nennhaus ist Geschäftsführer des St. Josef Krankenhauses. Er dankte Volksbank-Chef Guido Lohmann für die schnelle Unterstützung. „Ein Krieg in Europa lag bisher außerhalb unserer aller Vorstellungskraft“, sagte Nennhaus.. „Die Menschen in der Ukraine haben unser tiefes Mitgefühl.“ „Großartig, wie viele Menschen mitmachen“, sagte auch Darya Geiger, Assistenzärztin in der radiologischen Klinik des Krankenhauses. Sie hat ukrainische Wurzeln. Wegen des Krieges habe sie viele Tränen vergossen. „Doch jetzt freue ich mich über das große Engagement und die herzliche Anteilnahme.“