Ungewöhnlicher Kulturort in Niederkrüchten : Niederrheintheater spielt im „Tor 21“

Ungewöhnlicher Kulturort in Niederkrüchten

Verena Bill spielt in „Der Anruf“ eine Hauptrolle. Foto: NiederrheinTheater

Niederkrüchten Am Samstag, 19. März, ist an der Beek 255 der Thriller „Der Anruf“ zu sehen. Wir verlosen zwei Mal zwei Tickets für die Aufführung mit Verena Bill und Michael Koenen.

Das Mietstudio „Tor 21“ in Niederkrüchten als moderner Veranstaltungsort für die Gemeinde: Das hatte der damalige „Tor 21“-Chef Manuel Uebbing im April 2020 angekündigt. Noch vor der Corona-Krise. Am Samstag, 19. März, findet im „Tor 21“ die verschobene Aufführung des Theaterkrimis „Der Anruf“ vom Brüggener Niederrheintheater statt. Eine Premiere mit fraglicher Fortsetzung: Weitere Kulturtermine sind nicht geplant, erklärt Jens Engel, seit 2020 Studioleiter.

Doch man freue sich auf die Aufführung am Samstag, 19. März, um 20 Uhr: „Im Studio gibt es Platz für 80 Zuschauer“, sagt Engel. Auch für die Schauspieler Verena Bill und Michael Koenen ist es ein neuer Auftrittsort: Karten (16 Euro) gibt es noch an der Abendkasse. Zudem verlost die Rheinische Post zwei Mal zwei Tickets für die Aufführung am Samstag.