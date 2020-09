Corona im Kreis Viersen : Elf Neuinfektionen seit Samstag

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis Viersen ist von 14 auf 17 gestiegen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Viersen 939 Fälle bekannt.

Dem Kreis Viersen sind seit Samstag elf neue Corona-Fälle gemeldet worden. Im Fall der Brüggener Kita, in der am Samstag eine infizierte Erzieherin gemeldet wurde, dauern die Ermittlungen des Gesundheitsamts zu den Kontaktpersonen weiter an.