Süchtelner Höhen : Neue Tische und Bänke für das Wildgehege

Süchteln Besucher des Wildgeheges auf den Süchtelner Höhen können nun drei neue Sitzgruppen aus Kiefernholz nutzen, um zu rasten.

Mitarbeiter der Städtischen Betriebe haben im Bereich des Wildgeheges in Süchteln für Besucher drei Sitzgruppen mit Tischen und Bänken aus kesseldruckimprägniertem Kiefernholz aufgestellt. In den vergangenen Jahren waren in der Folge von Borkenkäferbefall, Sturmereignissen und extremer Trockenheit zahlreiche Pflege-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten in den Waldflächen der Süchtelner Höhen, am Hohen Busch und auch im Wildgehege in Süchteln notwendig geworden.