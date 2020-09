Sozialer Klub : Inge Orta neue Zonta-Präsidentin

Viersen Die Präsidentin des Zonta-Clubs Viersen, Andrea Zaum-Schillings, hat ihr Amt turnusgemäß an ihre bisherige Stellvertreterin Inge Orta übergeben. Sie wird in den kommenden zwei Jahren den Viersener Serviceclub leiten und repräsentieren.

Inge Orta folgt Andrea Zaum-Schillings als Präsidentin des Zonta-Clubs Viersen nach. Bei einer Feierstunde übergab die bisherige Präsidentin turnusgemäß ihr Amt an ihre bisherige Stellvertreterin Inge Orta. Zusammen mit ihren Vorstandskolleginnen Birgit Lamers (Vizepräsidentin), Andrea Leuf (Schatzmeisterin), Vanessa Klawun (Hostess), Cäcilie Weuffen-Laubach (Sekretärin) sowie Andrea Baumeister, die als Vorsitzende des Vereins der Freunde von Zonta ebenfalls dem Vorstand angehören, wird die Viersenerin in den nächsten zwei Jahren den Viersener Serviceclub leiten und repräsentieren. Orta führt zusammen mit ihrem Mann eine Steuerberatungskanzlei und kümmert sich ehrenamtlich beim LG 47 Viersen um den sportlichen Nachwuchs.

Seit 1979 hat der Zonta-Club Viersen neben seiner internationalen Arbeit viele soziale Projekte in Viersen und in der Region unterstützt. Sein Augenmerk richtet der Klub auf die Lebenssituation von Frauen und Kindern. Er hilft bereits laufenden Initiativen oder stößt neue Projekte an. Möglich wird all das durch Spenden und Erlöse der zahlreichen Aktionen.