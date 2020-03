Corona im Kreis Viersen : 14 Covid-19-Patienten im Krankenhaus

In den vergangenen Tagen haben die Krankenhäuser im Kreis Viersen ihre Kapazitäten hochgefahren. Wie viele Betten und Beatmungsgeräte stehen zur Verfügung? Es ist gar nicht leicht, Antworten auf diese Fragen zu erhalten.

Auch in Alten- und Pflegeheimen gibt es Betten mit Sauerstoffanschluss. Ob der Krisenstab auf diese Betten im Notfall zurückgreift, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion ließ der Kreis seit Dienstag vergangener Woche unbeantwortet. Den Bau eines provisorischen Krankenhauses, wie er in Berlin geschieht, strebt der Krisenstab nicht an. „Die Kapazitäten können auch ohne ein zusätzliches provisorisches Krankenhaus ausgebaut werden“, erklärte Sprecherin Anja Kühne. „So stellt etwa die LVR-Orthopädie in Viersen Operationen und Behandlungen zurück.“

Schutzmaterial In der vergangenen Woche rief das AKH die Bevölkerung dazu auf, Schutzmasken für die Klinik zu nähen – allerdings nur für die risikoarmen Bereiche des Krankenhauses. „In allen Risikobereichen unseres Hauses wenden wir speziell zertifizierte Masken an, die eine hohe Schutzstufe erfüllen“, betonte AKH-Sprecher Kaspar Müller-Bringmann. Mehr als 200 Masken trafen bereits in dem Krankenhaus ein. „Wir sind völlig überwältigt“, sagte der Krankenhaussprecher. „Der Kreis erhebt regelmäßig in den Bereichen der Gesundheitsvorsorge den Bedarf an Schutzkleidung. Demnach bleibt Schutzkleidung auch im Kreis Viersen knapp“, sagte Kreissprecherin Kühne. Es seien täglich mehrere Mitarbeiter im Kreis damit beschäftigt, an Nachschub zu kommen. „Dabei gehen wir auch kreative Wege, zum Beispiel werden wir von einer Baustofffirma beliefert“, so Kühne. „Wir sehen uns teilweise aber auch mit Mondpreisen konfrontiert von Anbietern, die an der Krise verdienen wollen. In jedem Fall sorgen wir dafür, dass die Einsatzkräfte des Kreises mit Schutzkleidung ausgerüstet sind.“