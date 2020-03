Corona in Viersen : Stadt Viersen schließt Gewerbebetrieb

Corona in Viersen

Der Kommunale Ordnungsdienst Viersen erstattete in mehreren Fällen Anzeige, weil sich Menschen nicht an die Corona-Schutzverordnung hielten. Foto: Martin Röse

Viersen Der Kommunale Ordnungsdienst Viersen hat am Wochenende einen Gewerbebetrieb im Freizeitbereich zwangsgeschlossen und versiegelt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit. Sieben Anzeigen gab es wegen verbotener Ansammlungen mit mehr als zwei Personen.

Außerdem erstattete der Ordnungsdienst Anzeige, weil eine Person ohne Genehmigung in ein Seniorenheim eingedrungen war. Verwarnungen gab es für Verstöße gegen das Verbot der Öffnung eines Gewerbebetriebes, wegen fehlender Reglementierung des Kundenzugangs, für Verzehr im Außenbereich und nicht eingehaltene Mindestabstände. Diese Maßnahmen betrafen die Gastronomie.

„Im Vordergrund der Arbeit des Kommunalen Ordnungsdienstes steht die Information, die im Zweifel auch nachdrücklich vorgetragen wird“, betonte Stadtsprecher Frank Schliffke. „Erstes Ziel ist es, Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen zu erreichen. Je mehr Menschen den Sinn der Einschränkungen verstehen, desto besser wird der gewollte Schutz erreicht.“ Die angekündigte Teilung der Arbeit in Sichtungsteams und Teams des KOV hat sich aus Sicht der Stadt bewährt. Die Sichtungsteams bestehen aus Mitarbeitern anderer Verwaltungsbereiche. Sie beobachten die Situation im Stadtgebiet und melden eventuelle Verstöße an den KOV.