Corona-Statusbericht Mönchengladbach : Positive Bilanz zum Wochenstart und noch genug freie Kapazitäten in den Krankenhäusern

Mönchengladbach Im Stadtgebiet sind aktuell 119 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Dazu kommen 58 Personen, die die Erkrankung bereits überstanden haben.

Krankenhäuser 15 Infizierte wurden am Montag in Krankenhäusern behandelt (Vortag zehn). Bei den Intensivbetten gibt es derzeit offenbar keine Engpässe. Das geht zumindest aus den Meldungen hervor, die auch die Mönchengladbacher Kliniken derzeit regelmäßig und freiwillig bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) abliefern. Die Divi sammelt bundesweit Angaben über Intensiv- und Beatmungskapazitäten in Krankenhäusern ein und veröffentlicht dieseunter www.divi.de – nicht mit konkreten Zahlen, aber nach einem Ampel-System: Grün steht für „verfügbar“, Gelb für „begrenzt“, Rot für ausgelastet. Für alle Mönchengladbacher Kliniken zeigte die Ampel am Montagnachmittag Grün, Intesivbetten waren also überall verfügbar. Gelb zeigte die Ampel am Montagnachmittag lediglich für invasive Beatmungsgmöglichlkeiten in der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation der Kinderklinik am Elisabeth-Krankenhaus. Das resultierte allerdings aus dem normalen Betrieb. Derzeit wird dort kein corona-infiziertes Kind intensivmedizinisch behandelt. Das Neuwerker Krankenhaus aktualisierte seine Meldung um 13.33 Uhr von Gelb auf Grün. „Wir ,schalten’ die Ampel auf Gelb, wenn unsere Beatmungskapazität nicht mehr voll verfügbar ist. Denn wir haben momentan Fälle, die beatmet werden. Die Entscheidung trifft jedes Haus individuell“, erklärte eine Krankenhaus-Sprecherin dazu auf Anfrage.