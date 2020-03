Bestattungskultur in Viersen : „Das Drumherum ist fürchterlich steril“

Dülken Der Bestatter aus Dülken spricht über das Trauern in Zeiten der Corona-Krise, neue Wege — und Hamsterkäufe.

Diericks Alles wirkt anfangs kühler. Es gibt keine Umarmungen, maximal 20 Trauernde sind zugelassen, die voneinander Abstand halten müssen. Wir sind angehalten, dafür zu sorgen, dass das auch eingehalten wird. Sollten wir mal Ausreißer dazwischen haben, müsste ich eventuell die Friedholfsverwalt einschalten. Aber das war noch nicht notwendig. Die Leute sind sehr besonnen und verständnisvoll. Zu Beginn der Trauerfeier muss jeder seinen Namen und seine Adresse in eine Liste eintragen und bekommt dafür von uns einen eigenen Kugelschreiber. Nach der Beerdigung stehen wir mit zwei Angestellten parat und schauen, dass sich jeder die Hände desinfiziert. Normalerweise gibt es bei Erdbestattungen sechs Sargträger, jetzt sind es möglichst nur vier, damit zwischen ihnen ein ausreichend großer Abstand ist. Die Trauerhallen dürfen wir nicht mehr nutzen, in den Kirchen findet nichts mehr statt – also muss alles draußen stattfinden. Aber wir sind ideenreich und kreativ, wir erfinden uns in dieser Krise komplett neu.

Diericks Ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt. Aber es kann möglich sein, dass da eine Welle anrollt, wir können jetzt nur abwarten, was passiert. Ich weiß, was da auf mich zukommen kann, wir hatten eine Schulung von Gesundheitsamt, Ordnungsamt und Bestatterverband. Ich würde dann mit Ganzkörper-Schutzanzug und FFP3-Mundschutz arbeiten. Ich habe mir zwei Dampfreiniger besorgt, mit denen ich schon jetzt meine Autos und die Särge bedampfe, um Viren abzutöten. Für Verstorbene, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, gibt es spezielle Leichensäcke, die man nicht mehr öffnen darf, das ist streng verboten. Angehörige können den Verstorbenen also nicht noch einmal sehen. In diesem Leichensack wird er in den Sarg eingebettet. Den Spalt zwischen dem unteren Teil und dem Deckel muss ich dann ringsrum mit Silikon abdichten. Erd- und Feuerbestattung sind möglich, da gibt es keine Vorschriften.