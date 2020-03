Coronavirus : Immer mehr Menschen gelten als geheilt

Die gute Nachricht vorweg: 52 Menschen gelten im Kreis Mettmann als geheilt – bei allen war zuvor das Coronavirus nachgewiesen worden. Die Situation bleibt weiter angespannt.

Für den Montag vermeldet das Kreisgesundheitsamt 322 Corona-Erkrankungsfälle und 505 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 32, in Haan 22, in Heiligenhaus 5, in Hilden 19, in Langenfeld 52, in Mettmann 40, in Monheim 24, in Ratingen 50, in Velbert 65 und in Wülfrath 13.