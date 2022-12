Sport in Tönisvorst SC St. Tönis 1911/20 macht letzten Schritt hin zur Fusion

Rückblick: Anfang 2020 trat eine kleine Gruppe von Mitgliedern aus den beiden Traditionsvereinen DJK Teutonia und Spielverein St. Tönis an, um die Möglichkeiten einer Fusion auszuarbeiten. Angetrieben durch die wachsenden Herausforderungen für Sportvereine in der heutigen Zeit und den stetigen demografischen Wandel, waren sich beide Vereine einig, mit der Zusammenführung die notwendigen Synergien zu schaffen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Unter dem Motto „einzeln sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker“ wurden die bis dato gut geführten Vereine zum größten Sportverein in Tönisvorst vereint. Der SC St. Tönis 1911/20 trägt die Vereinsfarben Blau-Gelb in Anlehnung an die Farben der Stadt Tönisvorst sowie der Grundfarbe (gelb) der beiden Altvereine.