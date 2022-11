Geschäfte in St. Tönis Kassenzettel-Aktion löst die Weihnachtssterne ab

Viele Kunden in St. Tönis haben sie bereits vermisst: die Weihnachtssterne zum Sammeln, Kleben und Gewinnen, die es in teilnehmenden Geschäften gab. Doch diese Sterne seien nun „verglüht“, teilt der Werbering „St. Tönis erleben“ mit – und macht auf eine neue Aktion in der Weihnachtszeit aufmerksam, die sich der Verein mit den angeschlossenen Händlern und Dienstleistern überlegt hat. An zwei Tagen im Dezember, nämlich am Donnerstag, dem 8., und Samstag, dem 17., können die Kundinnen und Kunden bei der „Kassenzettel-Aktion“ mitmachen und die Kassenbons ihrer Einkäufe in den angeschlossenen Geschäften sammeln und Preise gewinnen.