Haaner schenken Weihnachtsfreude Wunschbaum-Aktion: Immer mehr Bedürftige

Ab dem 1. Advent nämlich werden die Bastelarbeiten der Kinder, die großen Pappsterne, sowohl im „Wunschsterne-Fenster“ am Sparkassenvorplatz an der Kaiserstraße in Haan, als auch am Wunschbaum hängend, in der Sparkassen-Filiale in Gruiten zu sehen sein. Anders als in Gruiten, können sich hilfsbereite Bürger in Haan nicht einen Stern mit einem konkreten Wunsch aussuchen, den sie dann als verpacktes Geschenk zurück in die Filiale bringen, erklärt Gensky. Wie auch schon im vergangenen Jahr durch die Pandemie und in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen können sich Bürger in Haan stattdessen mit einer Spende beteiligen. Wer einen Wunsch erfüllen will, spendet unter dem Stichwort „Wunschstern“ 20 Euro an das Konto der SKFM. Damit kauft Gering dann 20-Euro-Gutscheine, je nach Wunsch von der Drogeriekette DM für Hygieneartikel, von Müller für Spielwaren oder von H&M für Kleidung. Die Allermeisten, bestätigt Gering, würden sich über eine neue Hose, Strümpfe oder einen warmen Pulli freuen. Bis zum 15. Dezember kann hier gespendet werden.