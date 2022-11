NEW aus Mönchengladbach Energieversorger überlastet — bloß nicht anrufen, bitte nicht mailen

Wer in diesen Tagen versucht, den Energieversorger NEW AG telefonisch zu erreichen, stellt schnell fest, dass das kein günstiger Zeitpunkt ist. In Kunden-Hotlines scheint die Zeit ja ohnehin quälend langsam zu verrinnen, bei der NEW kommt hinzu, dass am anderen Ende auch nach mehr als einer halben Stunde niemand abhebt. Ein Rückruf wird gar nicht erst angeboten. Und wer dann auf den Gedanken kommt, sein Anliegen einfach per E-Mail vorzutragen, erhält zwar schon wenige Sekunden später eine Antwort, die ist aber ebenso außergewöhnlich wie nicht zufriedenstellend: „Danke, dass Sie uns geschrieben haben. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre E-Mail nicht bearbeiten können“, heißt es darin. Was ist bei der NEW AG los?