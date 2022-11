Alle Tönisvorster sind zum Warm-up eingeladen Weihnachtliche Stimmung in Vorst

Der Reihe nach: Am Donnerstag haben Dachdeckermeister Klaus van Geffen und sein Team im Auftrag des Vereins „Vorst aktiv“ eine sechs Meter hohe Tanne auf dem Marktplatz aufgestellt, am Freitag haben Vorstandsmitglieder den Baum liebevoll geschmückt. Die Beleuchtung, die bereits vor zwei Jahren auf energiesparende LED-Technik umgestellt wurde, schaltet jeden Tag um 16.15 Uhr ein und ergänzt die traditionell von der Kolpingsfamilie Vorst installierte – ebenfalls auf LED umgerüstete – Weihnachtsbeleuchtung im Ortskern. Den Weihnachtsbaum hat die Werbegemeinschaft „Vorst aktiv“ in diesem Jahr selbst gekauft – in den Vorjahren hatten Bürger Bäume aus dem eigenen Garten gespendet, diesmal fand sich jedoch niemand, sagt „Vorst aktiv“-Pressesprecher Wolfgang Stelling.