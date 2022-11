Weihnachtswunschbaum für Kinder in Tönisvorst 149 Wünsche wollen erfüllt werden

149 Karten hängen seit Montagmorgen am Weihnachtswunschbaum, der kurz zuvor in der Sparkassenfiliale an der Ringstraße in St. Tönis aufgestellt wurde. Auf den Karten haben Mädchen und Jungen aus Familien, deren Leben von sozialen Nachteilen geprägt ist, ihre Weihnachtswünsche notiert. „Das sind so viele wie nie zuvor“, sagt Birgit Koenen, Vorsitzende des Vereins Apfelblüte, der die Aktion wieder zusammen mit den Schulsozialarbeitern der Stadt Tönisvorst und der Sparkasse Krefeld organisiert. Was Koenen außerdem aufgefallen ist: „Viele Kinder wünschen sich in diesem Jahr Bekleidung.“